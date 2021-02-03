處於語言學習階段的孩子模仿能力很強，就算是「不好聽的話」也會因為不懂意思跟著講。一名媽媽近日就無奈在臉書上抱怨，表示就讀幼稚園的女兒回家竟然對她比中指和罵髒話，還開心表示是朋友教的，讓她氣到差點暈倒。

一名媽媽1日在臉書社團「靠北幼稚園」發文，表示就讀幼稚園的女兒日前回家時很開心的對她比中指，還興奮表示「媽媽妳看～我朋友教我的」，嚇得她趕緊教導女兒這是不好的行為，也和女兒約法三章以後不會再亂比。

沒想到隔天女兒放學回家時，竟又對她大喊「媽媽我回來了~~甘禮良！（髒話）」，讓她傻眼質問，「妹妹妳剛剛說什麼！...該不會又是妳朋友教妳的？」女兒則天真回說「對～大班哥哥說要我問候媽媽的時候說要講甘禮良」，讓她差點氣到暈倒，直呼「現在的小朋友大班就會說髒話跟做粗魯的舉動了嗎？我在想要不要直接跟那個小朋友講，真的是太誇張了！」

文章曝光後也讓不少網友驚呼，「全世界都一樣，學髒話是最快學習語言的方式」、「好早熟…太可怕了吧」、「應該是同學家庭教育 問題！也可能是所在區域的地方問題！」、「自己不教就會有別人幫你教…」。

不少家長則建議，「需要跟老師說，請老師在校宣導吧」、「你沒辦法管理其他孩子，我只能跟我的孩子說：這是不好的行為，我們不要學」、「要先告知老師，我反而擔心是那位孩子的父母！怎麼會讓自己孩子這樣」。