1997年上映的美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》，是根據1912年4月的鐵達尼號沉沒事故所改編而成，這艘郵輪從打造到完工每每引起全球關注，不少政商名流搶著訂票，無奈郵輪首航竟是最終航行，2224名船員及乘客中，有1517人喪生，僅333具罹難者遺體被尋回。然而鐵達尼號沉船至今已109年，為何無人對它進行打撈？事實上，打撈作業並沒有想像的簡單，科學家更直言「碰不得！」

海洋除了本身蘊藏的稀有資源之外，作為人們主要交通運輸之一的海運，相對發生無數沉船事件，船上的各式財物也隨之沉入深海，隨著現今科技水準提升，要打撈海底寶物不再遙不可及。不過這艘在海底沉睡109年的鐵達尼號，被視為當年最豪華的郵輪，船上寶物自然相當可觀，為何沒有人進行打撈呢？

事實上，當年鐵達尼號出事後，科學家們也想盡辦法拯救，為此花費巨大財力和心血尋找，但始終一無所獲，直到70多年後，才在深海7千多公尺的地方找到它的蹤跡，但是海底的壓力並非人類能夠承受，就算最終將其打撈，想要保存也極其艱難。科學家更直言，「千萬不能碰」。

原因在於，這艘郵輪是由金屬材質構建，多年來不斷受到海水侵蝕，導致船體非常脆弱，別說打撈，即便是觸碰一下恐會碎成渣，倘若強行打撈，不只船身要承受翻倍的壓力，也根本無法保存，屆時所有投資將有去無回。如今鐵達尼號殘骸已成為一個跨時代的歷史見證，並受到聯合國教科文組織《水下文化遺產保護公約》的保護。