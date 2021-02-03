許多人吃過扇貝，但是卻沒看過扇貝在水中是怎麼移動的，網路上日前瘋傳一段扇貝落跑的魔性影片，加上扇貝外殼不斷迅速開合，乍看之下就像是「假牙」在奔跑，讓網友看了嘖嘖稱奇，打趣笑說「讓我想起了奶奶的假牙！」

事實上這段影片的地點位於澳洲維多利亞州摩寧頓半島（Mornington Peninsula），2019年國外一名潛水員凱西（Jules Casey）在潛水時意外發現了扇貝竟以驚人的速度在海底移動，讓她驚呼表示「沒想到扇貝居然會這樣游泳！」

凱西隨後使用GoPro將眼前珍貴的畫面給拍了下來，並上傳網路分享，她透露，原本只看過扇貝雙殼緊閉的她，意外被海底光速奔跑的扇貝給嚇壞了。畫面中可見，扇貝透過像「閥門」的器官，帶動雙殼開合前進，模樣極像假牙在奔跑 。

影片曝光後果然引爆網友熱議，紛紛留言直呼「以前只顧吃，都不知道原來扇貝會移動」、「我還以為扇貝不會動」、「跑慢點～別摔倒了啊」、「感覺牠邊跑邊叫」。

事實上，扇貝中央有閉殼肌，殼裡面有一個瘢痕，是這種肌肉的附著點，能控制外殼打開和關閉、吸水或排水，並可在海底快速移動；此外，扇貝硬殼邊緣有高達100個眼睛，直徑約1公釐，整體像一串珠子，神奇的是，牠們的眼睛包含兩個視網膜類型，一個適應光線，另一個適應於黑暗物體，儘管牠們不能感知物體的形狀，但可以檢測出不斷變化的光線和運動，進一步判斷如何移動前進。

而我們常吃的干貝，就是扇貝的貝柱，至於扇貝的殼之所以比牡蠣的殼厚，則是為了避免遭掠食者傷害。