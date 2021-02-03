愛新覺羅溥儀是1644年清軍入關後第10位皇帝，也是歷史上的末代皇帝。從最尊貴的天之驕子成為日本人控制的傀儡，又從逃犯變成一名普通公務員，溥儀的一生可以用傳奇2個字來形容。據說他在死前沒留下什麼遺言，只在嘴裡不停喊著3個字，讓聽到的人都忍不住鼻酸。

幼年時期的溥儀在宮中整天和宮女廝混，縱慾過度的結果讓身體埋下病根，之後又經歷顛沛流離之苦，所以到晚年時身體狀況非常的糟糕。據說他在政協全國委員會開會時，中醫世家出生的蒲輔周看到他臉色不好，就替他把脈診療，並開給他名叫「河車丸」的藥方，囑咐他睡前服用。據了解，河車丸以胎盤為主的藥材，對於腎虧氣血不足、虛損勞傷等症狀都有很好的療效，還有傳言說可以治療白血病和絕症。

沒想到1965年時溥儀又不幸罹患腎癌，還做了左側腎切割手術，但病情始終沒有好轉。手術過後不到5個月，又因為頻頻血尿再度進入醫院治療。之後2年的時間，溥儀身體已經到達極限，被病情折磨到非常痛苦。

1967年的10月17日，溥儀的生命終於走到盡頭，據說他臨死前已經陷入歇斯底里的狀態，沒留下什麼遺言，只有不停吶喊「河車丸」3個字，由此可見他到最後都還寄望河車丸可以延續自己的生命，對於活下來表達出強烈的慾望，讓周圍的人都忍不住鼻酸，也對這末代皇帝坎坷的一生感到婉惜。