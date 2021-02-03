國外有網友日前無聊在網路上瀏覽街景圖，沒想到卻意外在一處公路旁的森林中發現一抹詭異的黑影，沒想到影像放大一看竟然是一個全身長毛的生物，且直盯著鏡頭，模樣像極了傳說中的「大腳怪」（Bigfoot），看得他心裡發毛。

根據《每日星報》報導，原PO擅長在街景圖中，發掘隱藏在實景照片內的神祕事物，因此在網路上小有名氣，上月他搜尋著一處公路旁的田野和森林，卻意外發現森林中竟然站著一個毛茸茸的詭異生物，儘管牠貌似擁有人類五官，且四肢清晰可見，但全身卻被棕毛覆蓋，外形神似「大腳怪」。

「快看看我到底發現了什麼！」原PO事後將影片PO網，隨即引發網友熱議，眾人一面倒直指森林中的詭異生物就是大腳怪，紛紛留言回應「我敢肯定，那絕對就是大腳怪，牠就是會出沒在這類樹林中」、「太厲害了！你找到了傳說的怪物」。

不過也有人不以為然，甚至質疑影片真實性，「這是炒作的吧！連在哪裡發現的都沒有透露，很難讓人相信」、「這不過是一座雕像吧」、「你為什麼不列出座標，讓我們自己去看呢？」、「我怎麼看都覺得像是遊民，一定是人，不是怪物」。

大腳怪又叫北美野人，是北美洲民間傳說中描述的一種未知的靈長類生物，據悉牠們棲息在偏遠的叢林中，範圍主要位於美國太平洋西北地區與加拿大不列顛哥倫比亞等地區。