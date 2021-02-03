澳洲一名男子上周末和朋友到海邊游泳，竟遭到一隻4公尺長的巨大鱷魚襲擊，還想將他拖入深處。幸好他急中生智，想起曾看過戳鱷魚眼睛可以脫困的教學影片，馬上照做後果然讓鱷魚鬆口，順利逃回岸上。

Man survives crocodile attack by stabbing it in the eye after learning the manoeuvre on YouTube https://t.co/RMqm0uAdXE — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 2, 2021

根據《每日郵報》報導，澳洲昆士蘭州一名22歲的男子阿迪迪（Isaac Adidi），在上月31日和女友還有堂哥到約克角半島游泳，過程中竟被一隻約4公尺長的巨鱷攻擊。他心有餘悸的表示，「鱷魚當時一直試圖將我拉到下面，鬆口1秒鐘後又咬住我的左手，再次把我往下拉」。

阿迪迪透露，鱷魚咬住他的時候臉剛好面對他，讓他突然想起曾在YouTube上看過一段教學影片，稱被鱷魚咬住時可以挖牠眼睛脫困，照做之後果真讓鱷魚鬆口，阿迪迪也趁機奮力游回岸邊，成功逃生。

阿迪迪事後被直升機送到凱恩斯醫院治療，除了手部之外，背部也有嚴重撕裂傷。但他樂觀表示，真的很慶幸自己有看過那段影片，否則根本不可能活下來。除了阿迪迪之外，前幾日昆士蘭州的普萊西德湖也曾發生一起鱷魚咬住男子頭部，自己徒手撬開利嘴的驚悚事件，當地官員則承諾會採取行動，防止類似事件再度發生。