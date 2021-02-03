寵物溝通，雖是跟寵物聊天，但最直接碰觸的核心卻是主人。

有一位案主沒有事先打招呼，突然就用line打給我，我當下有點錯愕，不是那麼喜歡這樣接到案主的諮詢，沒有先透過文字暖身，沒有心理準備，就措手不及的面對一個陌生人，不是內向的我所擅長。

一接起來，問題對我更是屬於「辛辣」等級，她求助式的詢問，｢我家狗狗自從農曆七月開始，每天半夜嚎叫，不知道怎麼了，可以請你幫忙溝通嗎？」

我的直覺是，莫非有阿飄！

我沒有通靈本事，第一個念頭是想轉介給會通靈的老師，於是幫忙聯繫，但老師那頭回覆我：｢要三個月後才能輪到，可以等嗎？」案主相當焦急，說她等不了，希望還是由我幫忙。

我正猶豫該如何是好時，她卻自顧自的說起了她近期的悲慘遭遇，被家暴、被離婚、被淨身出戶，唯一從夫家帶出來的，就是這隻狗狗。

她娓娓訴說著，但仍表現堅強，我本想告訴她，是否要找個心理諮商師，而我不是。但我聽得出來，她心裡有多苦，只好靜靜地陪伴跟聆聽，不敢逾越了角色，還好她也很節制，沒有哭天搶地一發不可收拾。

聽了她的遭遇，我硬著頭皮接下，但我心中有一把尺，那就是，回答的時候要更小心，不能再讓受傷的心靈再多承受一點不必要的壓力，既然我選擇當浮木，就要讓她覺得安全。

所以不管我溝通到的結果是什麼，都不能建議她搬家，因為帶一隻毛孩要租房子豈是那麼簡單，很多房東都不願有養寵物的房客，而她才好不容易安頓下來。同時現在狗狗是她活下去的力量，建議她把狗送養這種事，也不該是我的回答。

在溝通中，狗狗告訴我：｢對於媽咪的遭遇我全看在眼裡，很想安慰媽咪」，牠還說狂叫其實就是為了保護媽咪…，我如時轉述，當電話那頭的主人聽到毛孩對她滿滿的愛後，原本ㄍㄧㄥ好久的情緒終於潰堤，終於有勇氣讓壓抑已久的委屈跟情緒在我這個陌生人面前徹底釋放。

原來，自家的毛孩話語，才是主人最好的心理治療！