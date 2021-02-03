哥倫比亞一名24歲男子日前就醫時，被醫師從喉嚨中拉出一條長約18公分的大魚，因為事發經過太離奇，手術過程全被院方拍了下來，影片也隨即在網路上瘋傳，掀起熱議。

根據《每日星報》報導，家住馬格達萊納省（Magdalena）皮維哈伊市（Pivijay）的24歲男子，上月23日前往桑坦德·埃雷拉醫院（Santander Herrera Hospital）就醫時，因為喉嚨被魚堵住，出現呼吸困難、無法說話的情況，因此沒辦法親口向醫師闡述事發經過。

後來醫師緊急進行X光檢查，這才發現卡在男子食道內的魚，於是立即進行手術，並用鑷子小心翼翼的將魚從他的嘴巴裡取出。

畫面中可見，一條身長達18公分的大魚，被緩緩的從男子食道中取出，魚被拉出時，還可聽見周圍的醫護人員發出陣陣驚呼聲，魚隻表面甚至沾滿了唾液和血液。

男子後來指出，當時他正在捕魚，很順利的釣到第一條魚後，隨即又有第二條魚上鉤，為了不錯過第二條獵物，他情急之下，才會先將手上的魚含在嘴巴固定，不料受到驚嚇的魚卻不斷掙扎，下一秒竟然直接往他口腔裡鑽，接著又卡在他的食道內動彈不得。

醫師表示，這是十分罕見的情況，「這名年輕人竟然吞下一整條魚，幸好我們從他的食道中清除了異物」，如今經過留院觀察，男子身體已無大礙。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「我到底看了什麼」、「跪求魚的心理陰影面積」、「魚魚食道奇遇記」、「突然覺得喉嚨有點不舒服」。