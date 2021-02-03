一名男網友近日在臉書發文，表示他洗澡只要超過15分鐘，父母就會不停催促，認為他一定是在裡面DIY。某次意外發現他在浴室待這麼久的真實原因，當場傻眼。網友看了之後也都紛紛笑稱「男生的快樂就是這麼簡單」。

原來該名網友每天都忙著在浴室「疊疊樂」。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示他每次只要洗澡超過15分鐘，父母就會急敲門催促，認為他霸佔浴室在裡面DIY，但他曬出一張照片透露背後的真實原因，直呼「但其實我只是童心未泯而已」。

可以從照片看到，原PO之所以會洗這麼久，原來是利用浴室內的臉盆、勺子、牙刷和牙籤，抓到所有物品之間的平衡點之後，層層疊起來，形成一個詭異的裝置藝術。

照片曝光後笑翻一票網友，紛紛幽默留言，「男生的快樂就是這麼簡單」、「嗯……我一直以為高手在民間……原來是在洗手間……」、「我覺得他們敲門是怕你又拿他們的牙刷在搞怪」、「這個我給100分這個厲害」、「看到這個他們會不會寧願你在DIY啊？」

還有網友分享類似經驗，「小時候我把浴缸當溜滑梯，結果浴缸被我弄破一個大洞，那天洗澡我在廁所待了3小時，天真的我還偷包浴巾，找膠帶封住破洞」、「我兒子四十分鍾，在浴室練聲樂」。