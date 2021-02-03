印度野生動物攝影師日前到當地國家公園取材時，意外目睹了稀有黑豹的狩獵場面，當時牠正準備抓捕一隻鹿，結果卻不小心失手，最後只能無奈地坐在路邊，就這樣靜靜地待了20分鐘，看起來相當憂鬱。

根據《每日郵報》報導，24歲的攝影師加萬德（Anurag Gawande）在1月時到位於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的塔杜巴國家公園（Tadoba National Park）取材，原本他正在追蹤老虎，沒想到竟意外發現一隻稀有黑豹的身影，加萬德立刻將這罕見的畫面拍攝下來，黑豹深色皮毛和土紅色地面形成鮮明的對比，使照片呈現出來的效果非常好，牠身上黑色的斑點也清晰可見。

加萬德回憶事發經過，表示他們開到塔杜巴湖的時候突然聽見鹿鳴聲，沒有多久，坐在路邊的黑豹就出現在他們的眼前，當時彼此的距離只有約9公尺，為了不驚擾到牠，加萬德乘坐的車輛還刻意保持了一定的距離。

隨後黑豹看見鹿的身影便開始了追捕行動，只不過最後卻以失敗收場，只能無奈地又坐回路邊，表情看起來有些憂鬱，大約停留了15到20分鐘才起身離開。

加萬德透露，這是自己第二次看見黑豹，在一年前他也曾發現過黑豹的蹤跡，兩次的心情都同樣興奮，他也推測，這隻黑豹應該是該國家公園內唯一的一隻。據悉，全世界只有約11%的豹具有這樣獨特的色素沉澱，使得牠們成為非常罕見的生物。