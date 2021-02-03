有些小孩非常調皮，總是讓媽媽相當頭痛，有趣的是，動物世界也和人類一樣。國外一名野生動物攝影師，日前至東非肯亞保護區進行拍攝工作，發現一隻打盹的母豹，期間其幼崽睡醒後便不斷打擾媽媽，最終母豹被吵醒後，露出非常厭世的表情，新聞曝光後，已有8萬人分享。

根據《每日郵報》報導，32歲的野生動物攝影師魯姆(Leighton Lum)至馬賽馬拉(Maasai Mara National Reserve)拍攝，在叢林中發現一隻抱著寶寶睡覺的母豹，期間正好下起傾盆大雨，幼豹被吵醒後，似乎因「起床氣」開始大鬧，不斷地扭動身體將媽媽喚醒。

而豹媽媽一臉睡眼惺忪，試圖再哄寶寶入睡，便將孩子抱入懷中，不過，幼豹似乎已打起精神，不斷吵媽媽起床陪牠玩，而母豹被鬧到受不了，甚至還伸出腳掌將孩子推開，最後更露出厭世的表情，好像在說「這孩子誰想要帶走，我好不想認牠啊！」。

魯姆表示，由於受到新冠疫情影響，使園區內的車輛與人減少，之後母豹還帶著寶寶，走到距離導覽車僅15公尺處，才能夠更近距離觀察野生動物，更提到，「我非常喜歡看豹媽媽和幼崽間的溫柔互動，這幕畫面極為珍貴，很少有人能如此近距離的觀看」。

有趣畫面，也讓不少網友笑著說「豹媽媽的表情，根本就是家庭主婦的臉啊」、「豹媽：我生的，是我親生的，我也不能怪別人」、「猛獸也有天敵啊！總是拿自己的小孩沒轍」。