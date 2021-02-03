古代皇帝除了治國理政之外，還有一件重要大事，就是修建自己的陵墓，而且他們在修建過程中，最怕發現一個叫做「石母」的東西，因為一旦發現「石母」，原本辛辛苦苦建立的工程都必需得廢棄，重新選址。據說，清朝的道光皇帝就曾經為此，被迫放棄已耗資百萬兩的皇陵。

皇陵是古代封建社會特有的產物，歷代皇帝為了顯現自己的權利和尊貴地位，無不動用大量的物力、財力、人力來修建自己死後長眠的「地下王國」。也因技術落後，從探勘選址到設計施工，一般都要花費數十年的時間才能完工。因為古人大多不長壽，所以才會從一登基就要開始計畫。

而所謂的「石母」又稱「水之精石」，是一種長年浸泡在水中的石灰岩，通常出現在地下水源附近。所以如果在修建的過程中發現「石母」，不管已經完成多少工程，或花費多少金錢，都需要馬上放棄，另擇新址，若還執意建造，皇陵之後一定會被大水給淹沒。

根據乾隆「父子分葬，昭穆之制」遺命，因為嘉慶皇帝埋在了清西陵，道光皇帝的皇陵理當在清東陵，道光皇帝也在即位後砸下鉅款修建清東陵，沒想到卻意外挖到「石母」，還讓他過世的元配皇后棺木都跟著泡水，讓道光皇帝不得不違背先皇意志，在清西陵選址重新修建。