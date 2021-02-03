最懂得享受的貓熊！美國史密森尼國家動物園裡的貓熊「美香」與「田田」，日前發現地面積了一層雪後，牠們感到非常興奮，期間仰天呈現大字形躺姿，一路軟爛的滑到低窪處，甚至還把自己當成一顆球，不斷在地上翻滾，超萌舉動融化23萬名網友。

美國史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)的貓熊「美香(Mei Xiang)」和「田田(Tian Tian)」，近日發現當地下起雪，地上更是積了一層厚厚的白雪，雖然這並非牠們第一次看到雪，但宛如小孩的貓熊們，看到銀白世界仍是興奮不已。

動物園內的監視器就拍下，2隻貓熊利用坡地地形，在園區內玩起溜滑梯，呈現大字形的躺姿，從高處往低窪處滑，滑到底後覺得玩不夠，再次爬到高點再次往下溜，來回製造出貓熊的專屬滑雪道，之後牠們還把自己當成球一樣，不斷在雪地上翻滾，非常懂得享受「熊生」。

影片曝光後，獲得23萬人按讚，不少人表示「貓熊好像小孩子啊！童心未泯」、「我在學生時期時，也會跟貓熊做一樣的事情」、「我也好希望自己是貓熊，在雪地裡盡情的玩啊」、「看貓熊的影片，真得能讓人獲得舒壓」、「應該不是只有我羨慕貓熊吧！」。

「美香」是一隻22歲的雌性大貓熊，體重約233磅，其伴侶「田田」則是23歲的雄性大貓熊，牠們都出生於大陸，2020年3月22日美香人工受孕成功，並於同年8月21日生下一隻雄性幼崽小奇蹟(Xiao Qi Ji)，而美香順利產子，也創下美國最老貓熊生產紀錄。