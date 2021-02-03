有不少動物都和人類一樣，只要成為母親就會瞬間變得強大，為了孩子可以付出所有。近日一段影片在網路上瘋傳，一隻烏鴉闖入雞舍偷襲，母雞發現後為了保護小雞們，單槍匹馬地上前應戰，持續不斷地兇猛攻擊讓烏鴉不甘負荷，直到公雞趕往現場才終於逃過一劫。

烏鴉好幾次都被母雞壓制在地上猛啄，就算掛在網上也逃不過攻擊。(影片來源/YouTube/Wonderful Nature)

從影片中可以看到，雞舍的四面都被網子圍住，但上面似乎破了一個洞，烏鴉趁機闖入其中，並試圖對小雞們進行突襲，母雞發現危機後，立刻發揮強大的母愛，英勇地上前應戰，過程中不斷對著烏鴉窮追猛打，好幾次都成功把牠壓制在地上狠啄。

烏鴉的氣勢在母雞的進攻之下瞬間消失，甚至找不到重新下手反擊的好機會，只能無奈在雞舍裡四處逃竄，但就算牠掛在位置比較高的網子上，母雞也會跳起來把牠抓回地上攻擊，雙方就維持著這個狀態好幾分鐘，直到最後公雞來到現場，站在牠們的中間充當「和事佬」，這場「大戰」才終於結束，母雞也成功保護了自己的孩子。

不少網友看完影片後，都對母雞英勇保護孩子的行為感到相當佩服，紛紛留言稱讚：「母雞戰鬥力真的好強」、「這位媽媽做得太好了！」、「母雞：兄弟，你惹錯媽媽了」、「為了寶寶而戰的樣子太帥了」；不過也有網友認為烏鴉非常可憐，拍攝者應該上前解救，而不是在旁邊眼睜睜看著這一切發生。