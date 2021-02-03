有些人患囤積癖，家裡被雜物堆到難以活動，但在這些雜物裡，也可能藏著珍貴寶物。加拿大一名骨董收藏家，日前花了1萬美元買下逝世鋼琴老師的遺物，沒想到一進到屋裡後，發現對方竟有囤積癖，屋內宛如垃圾堆一樣，沒想到經過整理後，收藏家竟賺到40萬美元。

鋼琴老師貝特是一名有品味的女人，直到母親過世後，導致她患上囤積癖，使其家裡堆滿雜物，看起來像是垃圾場一樣。(影片來源/youtube/Curiosity Incorporated)

綜合外媒報導，收藏家亞歷克斯(Alex Archbold)從9歲就開始收集骨董，甚至會跑到廢物回收場尋寶，他與妻子在5年前，於愛德蒙頓(Edmonton)開設一間骨董店「好奇心公司」(Curiosity Inc.)，還創了Youtube頻道分享尋寶過程，如今擁有38萬粉絲。

亞歷克斯在去年12月，花1萬美元(約新台幣28萬)買下已故鋼琴老師貝特(Bette-Joan Rac)的遺物，提到幾年前被貝特請到她家車庫，處理其1964年的凱迪拉克賣車事宜，而那輛車幾乎有幾十年沒開過，「我當時並未進她家裡，因為她說屋內很亂需要整理，因此我們在院子裡簽署文件，日後只要在咖啡店遇到，我們都會聊天打招呼」。

亞歷克斯提到，貝特就像一朵花，身上永遠五彩繽紛、掛著笑容，「她是一個可愛的女士，在人群中你絕對會馬上注意到她」，過去曾有人告訴亞歷克斯，貝特身上幾乎沒什麼錢，因此當時買下對方的車時，就是希望能幫助到她，近日更以1萬美元買下貝特的遺物，「當時我被告知，貝特的收入其實並不高，所以我也沒有抱太大的期望」。

亞歷克斯走進屋內後，卻被眼前景象嚇壞，沒想到打扮俏皮的貝特，私底下竟有囤積癖，餐桌上擺滿各類杯具、蠟燭及碗盤，而且上面佈滿灰塵，客廳更是沒有地方坐，堆滿畫及雕像等收藏品，而廚房長時間未清理，流理臺上全是碗盤及罐頭等，同樣也都積滿灰塵，有趣的是，屋內唯一一個用防塵布蓋的就是鋼琴，不難看出貝特對於鋼琴的喜愛。

When Alexander Archbold spent $10,000 to buy the contents of this piano teacher’s home sight unseen, he never dreamed what he’d find. 由 CBC Newfoundland and Labrador 發佈於 2021年1月31日 星期日

儘管屋內非常亂，但亞歷克斯仍未放棄，進行一番整理後，陸續找到不少珍貴收藏品，例如Nikon骨董相機、精品毛衣、純銀幣、珠寶、金項鍊及戒指，甚至還有重達2公斤的銀條，地下室更堆滿皮草大衣及古著，這些發現讓他相當驚訝，「我不知道原來我遇到的這位品味獨特的鋼琴老師，實際上是一名富翁」。

亞歷克斯將可變賣的物品拿去拍賣，而不能變賣的家具及衣服，則送至慈善機構，進行3次拍賣後，遺物全數賣光，最終收益高達40萬美元(約新台幣1118萬元)，提到「我們投資1萬美元，最後賣出40萬美元，這是自今我做過最好的投資」。而在幫貝特整理後，也才發現她精彩的一生，其父親是當時著名的裁縫師，而母親則是一名髮型師。

貝特受到父母影響，因此對於時尚非常嚮往，從小希望能為芭蕾舞者，但21歲時卻遇到一場車禍，導致她無法再跳舞，最終選擇當一名鋼琴老師，非常喜歡時尚的她，幾乎把收入都花在購買服飾上，年輕時她家非常乾淨且有品味，直到其母親過世後，她便患囤積症，漸漸地不捨與喜愛的物品分離，東西越來越多導致家裡被擠爆，最終於2020年11月18日去世，享年76歲。