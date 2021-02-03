一般人的印象中，貓咪的個性比較傲嬌、難親近，但其實在牠們冷淡的外在表現之下，也有著一顆深愛主人的心。馬來西亞一名網友日前到墓地去探望過世的母親，卻看見有一隻白貓躺在一座墓前，他好奇詢問墓旁的人，才得知白貓自從主人過世後就相當憂鬱，全家人捨不得牠這麼難過，才會每天帶牠到這裡一解相思之情。

根據《中國報》報導，這名馬來西亞網友在臉書上發文，表示自己前陣子到墓地去探望自己過世的母親，無意間看見一名男孩竟抱著一隻看起來很虛弱的白貓前來，並把牠放到某座墓前躺下，PO主對此感到非常困惑，出於好奇他上前詢問那個男孩背後的原因，才得知這座墓其實就是白貓最心愛的主人的墓。

男孩透露，他的父親在一個月前去世，家中飼養的貓咪從那天起就開始不吃東西、只喝水，看起來相當不開心，家人們看見愛貓的反常舉動後十分心疼，才會每天都抱著牠來到父親的墓前，希望能夠幫助貓咪一解思念主人的悲傷心情。

PO主聽完以後覺得相當難過，也在文末祝福男孩的父親可以得到福報，這隻白貓也能夠盡早恢復健康。網友們看見貼文都深受感動，也忍不住紅了眼眶，紛紛留言：「天啊，這隻貓對牠的主人真的很忠誠」、「看得我也好難過…」、「貓咪真的很想念主人吧，希望你能健康」、「你的主人一定會上天堂的～」；也有網友擔心貓咪的身體狀況，希望主人一家可以盡快帶牠到獸醫診所檢查。