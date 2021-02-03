經歷過悲慘過往後，想要走出陰霾，可是非常不容易的。美國加州一名女子在去年，至收容所領養了一隻比特犬，原以為牠發現有了新主人後，會露出開心的表情，豈料比特犬不只不敢與她親近，甚至堅持睡在院子的角落裡，而她得知原因後非常心疼。

凱倫(Karen Masser)在2020年7月，至收容所領養一隻比特犬，並取名為莉莉(Lillie)，起初以為莉莉知道自己有新家後，會感到無比開心，沒想到牠在回家途中，卻露出焦躁不安的表情，期間還不斷地發抖，抵達住處後，莉莉甚至不敢踏進家裡，而且只敢坐在院子角落裡，也不敢亂動。

凱倫猜想，莉莉可能從小被棄養，導致牠未曾被寵愛過，相反的，睡在屋外的院子裡，反而比睡在屋內更有安全感，凱倫為了讓莉莉放下戒心，經過多次安撫後，才成功將莉莉帶進屋內，但狀況並未改善，牠並未因此感到放鬆，只敢站在床邊並將頭靠在枕頭旁，一直盯著凱倫看，似乎擔心她隨時都會離開。

凱倫知道莉莉缺乏安全感，也從未體驗過生活，甚至不會使用狗碗吃飯、喝水，也不懂得如何玩玩具，一切的新事物讓牠感到很陌生，為了讓莉莉能獲得安全感，凱倫開始帶著牠熟悉家裡的每一處，而牠才漸漸地習慣家裡，甚至愛其中一張沙發，每次都喜歡窩在上面睡覺。

凱倫之後想帶莉莉出門散步，豈料牠卻不願意出門，似乎擔心出去後，牠又可能會被棄養，這也讓凱倫看得非常不捨，為了讓莉莉走出陰霾，她利用3個星期的時間，帶牠在院子裡玩小遊戲，並給予獎勵，才慢慢建立起對彼此的信任，莉莉才終於敢與凱倫一起出門，還認識凱倫爸媽養的貴賓狗查理(Charley)，開啟牠的新生活。