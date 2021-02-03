動物園中飼養了各式各樣的動物，工作人員除了得照料好牠們的生活之外，面對兇猛動物時也要特別注意自身的安全。最近大陸就傳出一件駭人事件，當時園區正在替老虎移動位置，然而途中老虎的麻藥竟退了，睜開眼就張口咬向工作人員的小腿，大家全都被嚇壞了！

綜合陸媒報導，這起事件發生在河南省焦作市的「焦作森林動物園」，當時為了進行老虎的搬運作業，園方事先替老虎打了麻醉藥，並將牠抬進鐵籠內，準備要用人工推運的方式移動，沒想到過程中老虎的麻藥突然退了，一醒過來就直接張口咬向一旁工作人員的小腿。

從影片中可以看到，那名工作人員被咬後立刻發出淒厲的慘叫聲，其他人看到這幕也都嚇壞了，迅速拿起棍子輔助，撬開老虎的嘴巴，才終於順利救出受傷的工作人員，隨後也急忙把他抬到一旁查看狀況，確認傷勢後才將他送醫做進一步的檢查和治療。

事後受傷工作人員的兒子出面回應，推測應該是給老虎的麻藥劑量太少，才會讓牠在搬運中途就清醒過來，他的父親在其他人的幫助下脫困並送醫，雖然小腿處有受傷，但並沒有傷到骨頭；動物園方則表明會積極協助治療，目前也已經和家屬達成協議。

新聞一曝光就引起網友熱議，不少人都直呼可怕，紛紛留言：「要是我肯定叫的比這哥們還大聲」、「工作人員心理陰影巨大」、「老虎：老子裝睡的，你以為我醉了？」、「大型貓科動物是非常危險的，任何操作都要在保障人身安全的前提下進行！」、「猛獸麻醉後還是需要護嘴的東西」。