柴柴就是這麼可愛，無厘頭的舉動，總是讓主人摸不著頭緒。日本有一名柴犬飼主，日前欲帶愛犬進浴缸洗澡，豈料柴犬根本還沒碰到水，就以為自己置身水裡，下一秒便開始划動前肢使出「懸空版狗爬式」，逗得110萬名網友哈哈大笑。

飼主@kinakoooo_0816養了一隻雌性豆柴「きなこ」(kinako)，於2020年8月16日出生，還為愛犬創推特帳號，經常分享「きなこ」的日常，擁有近8千名粉絲。日前他將愛犬抱起來，放到浴缸上方，準備讓狗進水裡洗澡，豈料「きなこ」被抱到半空中後，似乎聽到放水聲後，就以為自己已進到浴缸內。

「きなこ」前肢不自覺地拱起來，開始不斷划動，好像真得泡在水裡一樣，隔空游泳的模樣，搭配上牠正經的表情，期間足足划了半分鐘，牠絲毫未發現不對勁，讓人看得直呼太可愛。影片曝光後，不少網友表示「我以前養的吉娃娃，也是還沒碰到水就開始划」、「空中狗爬式」、「飛天柴柴」。

柴犬為日本犬種之一，不過在二戰期間因食物短缺和戰後犬瘟熱導致近乎絕種，如今倖存下來的柴犬，則由長野縣的信州柴犬、岐阜縣的美濃柴犬，及鳥取縣和島根縣的山陰柴犬的三種犬種培育而成，柴犬天性較為大膽且獨立，也有頑固的一面，古時被作為狩獵鳥類、兔子等小型動物的獵犬，因此有一定的警戒心與攻擊性，且母柴犬的攻擊性比公柴犬兇猛。