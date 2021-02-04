面對死亡，古人迷信丹藥，追求長命百歲，為了生命的延續，在上古道教法術中，甚至有一項「七星燈續命術」，三國時期的諸葛亮就曾在五丈原使用此法術續命，最後卻因為魏延的闖入，宣告失敗。對此，就有歷史學家認為，諸葛亮續命是假，故佈疑陣才是真的。

三國中，蜀國軍師諸葛亮上知天文下知地理，在生命末期，他夜觀星象，自知時日無多，最後才策劃了點燈續命這一事，按照他的說法，若七日內本命燈不滅，就可以延壽一紀，也就是12年。

可惜造化弄人，司馬懿也從星象得知，諸葛亮病重恐不久於世，但是看到蜀軍營寨燈火通明，內心不敢篤定，於是派遣大將夜探虛實。

蜀軍名將魏延以為敵軍劫寨，匆忙闖入帳中，導致諸葛亮的本命燈被風熄滅，諸葛亮遂擲劍嘆曰，「生死有命，不可挽也！」當下姜維氣得想一刀斬了魏延，卻被諸葛亮制止，只說司馬懿此舉並非劫寨，只是想要探他生死罷了。

然而諸葛亮明知道自己病重，仍執意要擺七星燈，其實並不完全是為了續命，而是另有玄機，不然他大可找別處閉關，再命人死守，違者格殺勿論，卻又為何選在軍中大帳，搞得人盡皆知。

諸葛亮刻意以七星燈續命布上一局，除了想在臨終前混淆敵人視線，讓司馬懿不敢輕舉妄動之外，其次也能趁機揪出內部奸細，看看最終是誰會忍不住闖進帳中，破壞七星燈續命術，果然揪出了對自己不服的魏延，可謂一箭雙鵰。