台灣人喜歡吃牛排，對於牛肉的熟成度也十分講究，無論是高檔餐廳或是夜市、餐館，基本配置不外乎是在鐵板上放置主餐、荷包蛋和麵體，不過日前卻有網友透露，外出用餐時，意外在店家端上的鐵板中，看見一顆「神秘石頭」，讓他相當詫異，貼文一出，隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，在餐館吃牛排時，意外發現鐵板上出現一顆神秘的黑色石頭，乍看之下有點突兀，過去也從沒遇過這樣的情況，讓他十分納悶，不解石頭背後究竟有何用處，於是他便向服務生請教，才知道原來這是「熱石」，方便民眾將牛排切塊後再放上去煎一煎，讓他直呼「真的吃牛排長知識耶！」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「很久以前有漫畫就畫過了」、「這可以調整自己喜愛的熟度，超專業」、「通常都會點三分熟或者五分熟，然後按照自己喜歡的熟度，用熱石再煎」、「我去紐西蘭度蜜月的時後，去吃牛排給的石頭比這大多了，吃原味加海鹽超讚的說」。

事實上，有不少中高價位的牛排店都會附上熱石或石板，因為通常店裡的牛排都預設為3分熟，有了熱石和石板，顧客就能依照自己喜歡的熟度來煎，也能享受動手煎牛排的樂趣。