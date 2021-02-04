小朋友天真無邪的反應經常讓爸媽又好氣又好笑！國外一名女網友日前透過監視器畫面發現女兒在該睡覺的時間還在貪玩，立刻用對講機傳聲制止，沒想到女嬰被抓包後的超逗趣的神反應讓她當場笑翻。

女網友霍爾（Emma Hore）昨（3）日檢查監視器時，發現1歲的女兒埃米利亞（Emelia）竟然不好好睡覺還在把玩旁邊的東西，立刻透過監視器上面的對獎機功能對著女兒說「不！埃米利亞」。

玩得正開心埃米利亞一聽到媽媽的聲音先是對著愣了一秒，看了鏡頭一眼就馬上趴在棉被上裝睡，以為可以藉此蒙騙過關，超呆萌的反應逗的霍爾當場大笑。事後她將埃米利亞這段影片上傳到影音平台TikTok上，不到一小時就有數萬人按讚分享，截至目前為止已經累積逾700萬次觀看次數。

網友看了紛紛留言直呼「感覺她長大後會超聰明」「她是不是跟玩具總動員裡面主角學的」「絕對是以後的小搗蛋」「等她長大就有你好受的了」「我快笑死」「我家的也會」。還有不少人表示有在嬰兒床後面看到一對眼睛，但霍爾回應那只是後面的燈罷了。