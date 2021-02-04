很多人不相信自家的毛孩會講出智慧金語，這在我溝通的過程中卻屢見不鮮，最近一次印象比較深刻的是跟鳥聊天。

案主家裡有兩隻鸚鵡，其中一隻小綠剛走失找回不久，因為拼命的啄毛而來找我，但像這種行為異常的毛孩，我通常都會建議飼主去找獸醫師。

但案主堅持要我幫忙溝通，她想知道的是，這隻找回來的小綠真的是原來的小綠嗎？

在走失前小綠就很黏人，失而復得後案主怕牠太寂寞，還特地幫牠找了一隻母鸚鵡｢夜夜」當女朋友。結果這兩隻每天在家裡吵來吵去，案主也想透過溝通知道牠們心裡究竟在想甚麼？

我看著案主提供的幾張照片，走失前的小綠，毛很蓬鬆漂亮，但近期的照片，卻像換了另一隻鳥一樣，原有的毛髮都被牠自己啄掉了，連我看了照片都懷疑這到底是不是同一隻鳥？！

由於我之前並沒有跟鸚鵡接觸的經驗，一開始還挺好奇的問主人：｢鸚鵡不是會講話嗎？你怎麼不嘗試自己先問問牠？」但案主說很可惜，牠只會講｢做蛋糕」這句主人最常教牠講的話。

原來鸚鵡已經算鳥類中很聰明的一種，但頂多就是單純的模仿，造物主沒有讓鸚鵡的大腦做太複雜的思考，所以日常生活中牠沒辦法跟人一樣一問一答，看來真的只能靠寵物溝通來讀心了。

當時案主因為做蛋糕忙，怕小綠無聊才把鳥籠掛到屋簷下，方便牠看外面的世界，怎知牠竟然自己開鎖飛出去，就此找不到家。

還好一家人鍥而不捨，找了好久終於在一個市集裡發現一隻跟小綠很像的鸚鵡，嘗試性的叫了一聲名字，小綠竟然馬上有反應，於是高高興興的把牠迎回家。

但因為前後毛髮量有差異，主人心裡難免還是不確定：｢牠真的是我家的小綠嗎？」

我開啟動物溝通模式，對著照片跟小綠聊了起來，牠說走失當下很害怕，牠覺得是自己的羽毛太漂亮才被抓到市集賣，所以牠拼命想把自己的羽毛啄掉，希望不要太被注意，以保護自己。現在即便已經回到主人家中，但每次想到這事，還是覺得心有餘悸，一焦慮就又忍不住開始啄毛。

｢你真的是小綠嗎？」聊到尾聲我這樣問，心想如果不是，我該怎麼跟主人講，畢竟從跟案主對談中，我知道全家都非常愛牠，那種重新找回寶貝的喜悅可以體會。

結果小綠的回答竟充滿禪意：｢我是不是小綠已經不重要，現在在這個家裡我就是小綠，我也喜歡當小綠，其他你不要再問我了，媽咪愛我就好了。」

這樣一個充滿玄機的答案，雖然幫我解了套，但不知主人會不會失望？沒想到案主聽完答案後，似乎也瞬間參透了小綠的智慧：｢只要牠願意跟我們親，牠就是小綠，牠帶給我們無比的快樂，是不是原來的小綠，其實已經不重要！」