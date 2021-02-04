希臘出現罕見化石樹！工人近日在勒斯博島古森林進行修路工程，期間在土裡發現樹根，讓他們驚覺有異，大面積開挖後，發現底下竟是一顆化石樹，2000萬年前因被火山灰覆蓋後，樹枝及樹根才得以保存，這類化石也是此區域的首次發現。

化石樹在2000萬年前，被火山噴發的火山灰覆蓋而石化，原本結構最終被完整保留。(影片來源/youtube/The Straits Times)

根據《每日郵報》報導，工人在勒斯博島(Lesbos)一座數百萬年前古森林進行工程，豈料竟挖出一顆化石樹，2000萬年前因火山噴發而被石化，其有機物質已被矽酸鹽等礦物取代，不過木頭原本結構被完整保留，樹木被火山灰覆蓋後，得以免受到微生物造成的腐爛狀況，最終形成木化石。

工人隨即通報考古單位，專家使用特別夾板和金屬平台運出化石樹，其長達62英尺(約19公尺)，石化樹栩栩如生，且還可見樹皮和細胞結構，化石樹的樹枝、樹根經過數百萬年的時間，仍保存非常完整，也讓專家驚呼連連。

Its branches and roots are STILL intact! 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月28日 星期四

萊斯沃斯石化森林自然歷史博物館(Museum Of Natural History Of The Petrified Forest Of Lesbos)的地貌專家尼可斯(Nikos Zouros)提到，這是非常獨特的發現，「自1995年開始，首次發現狀況這麼完好的，且樹幹、樹枝和樹根都齊全的化石」。

更補充表示，化石樹保存完整，因此他們可以進行研究，了解它屬於哪一種植物，而在同一地點也發現許多果樹、葉子，以及各種動物骨頭，不僅如此，在挖掘過程中，還發現1700萬至2000萬年前的各種森林，是非常中大的發現，他們能夠以此重建該時期的生態系統。