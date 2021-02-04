在野外發現飢餓的小貓小狗，不少人都會伸出援手，假若是遇到熊，你敢救牠嗎？白俄羅斯一位農夫在自家農場，發現一隻偷闖入覓食的動物，起初以為是「流浪幼犬」，仔細一看才發現，牠竟是一頭小棕熊，由於牠擁有猛獸血統，因此將面臨安樂死的命運，農夫於心不忍便收編小熊，讓牠得以逃過一劫。

Bear cub wanders onto a farm and authorities suggest putting her to sleep but this man decides to raise her: 由 Bored Panda 發佈於 2020年4月21日 星期二

居住於鮑里索夫卡區(Borisovsky)的農夫特列茨基(Nikolay Vasilievich Terletsky)，在當地經營農場及魚塘事業，沒想到一日農場闖入一隻飢餓的動物，試圖尋找食物果腹，特列茨基發現後，原本以為牠是一隻小狗，沒想到靠近一看才發現，牠竟是一頭小棕熊。

但由於攸關法律問題，且棕熊屬猛獸類動物，特列茨基隨即連絡相關單位求助，但對方卻建議將小熊安樂死或野放，特列茨基並未放棄，改聯絡動物園，但園方則表示，由於小熊過於年幼，因此無法接手，同一時間，特列茨基也請獵人至附近森林尋找，希望可以找到母熊蹤跡，歸還小熊。

但經過2天的努力，卻並未有任何發現，由於棕熊在白俄羅斯極為罕見，屬於瀕危動物，因此要將小熊安樂死，讓特列茨基非常不忍，若進行野放，沒有母熊的照顧，小熊很快就會喪命，因此他便決定收編小熊，並取名為「Vasilisa」，並向有關部門申請飼養許可，未來也計畫為牠建造專屬生活空間，並開放遊客觀賞服務，讓民眾可以近距離看熊。