現代人喜歡住生活機能佳的區域，使市區的房價居高不下，若是住進山洞與世隔絕，這種生活你能想像嗎？大陸貴州遵義市一家5代，住在山洞裡長達100多年，雖然他們遠離城市繁華，但生活卻過得很愜意，而且洞內還能釀美酒，讓不少城市人看得很羨慕。

綜合陸媒報導，居住在樂山鎮新土村的祝應國提到，100多年前其爺爺為了方便耕種，因此於1920年左右搬進田地附近的山洞裡，當時只是搭建茅草屋，不過經過多次翻新後，最終建成木瓦房，過著與世隔絕的生活，儘管當地政府曾勸搬離，並安排他們至鎮上居住，但祝應國早已習慣洞內生活，且住起來冬暖夏涼，因此也沒有搬出去的打算。

目前祝應國的兒女都已至外地工作，洞內只剩他與妻子還有孫子們，住著三代六口人，而他們全家的主要生活水源，全靠洞裡滴下來的泉水，因此在他們家的門前，就有一個大水缸，用來接從石洞頂部滴下來的山泉水，提到「我們現在不搬出去，我們的田土都在這邊，現在養了幾十隻的雞，大豬小豬餵了十幾頭」。

祝應國表示，他與妻子在洞裡做釀酒坊，加上祖輩傳下來的釀酒技術，釀出的酒也受到鎮上居民喜愛，因此養家畜與釀美酒都是他們的主要經濟來源。不少網友回應「能夠在自己熟悉的地方生活，並且有收入來源，就不想搬遷了」、「貴州佳釀名不虛傳，每家都有這麼大的酒缸」、「對於他們來說，這裡可能就是世外桃源吧」、「其實只要自己過的開心就好了，住哪裡並不重要」。