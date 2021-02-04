大貓熊寶寶也出來拜早年了！中國保護大熊貓研究中心近日抱出10隻貓熊寶寶，集體亮相拍賀年照，並拍攝祝賀影片，不過有趣的是，期間保育員在說賀詞時，貓熊寶寶一個個不斷亂動，完全靜不下來，現場非常混亂，超萌畫面讓網友笑翻。

2020年誕生的貓熊寶寶首次亮相，集體現身拍賀年影片。(影片來源/youtube/iPanda熊貓頻道)

中國大熊貓保護研究中心的四川臥龍神樹坪基地，本月3日進行賀年照拍攝，期間保育員抱出10隻貓熊寶寶亮相，只見牠們各個活蹦亂跳，全是去年出生的，每隻貓熊寶寶還都會獲得一個貼福字的「竹簍紅包」，裡面放胡蘿蔔等零食。

貓熊保護研究中心專家李果表示，亮相貓熊平均年齡僅半歲，其中最大的貓熊是「芊芊」所生的雙胞胎姐妹，出生190多天，而最小的則是「淑琴」生的龍鳳胎，出生120多左右，從監測數據來看，每一隻貓熊都非常健康，狀況也都相當良好。

專家李果也透露，2020年全球總共繁殖了44隻大貓熊，其中熊貓繁育中心就占25隻，內部圈養數量更多達330隻左右。影片中可見，貓熊寶寶被抱到專屬的幼兒園運動場，保育員將牠們抱在手裡，對著鏡頭喊出祝賀詞，但貓熊們卻非常不安份，期間不斷亂動，好像身體長了蟲一樣，讓保育員非常無奈。

不少網友笑著說「奶爸太不容易了，一邊要看鏡頭說台詞，還要一邊抱住熊孩子」、「有一隻崽崽一直狂扭」、「貓熊是不是有過動症，除了睡覺安靜，其他時候都不安靜」、「每一年都有好幾隻特別好動」、「中間那個寶寶有點燙手啊！」。