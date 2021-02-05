為了配合政府防疫措施升級規定，高鐵宣布2月8日至2月16日春節疏運期間，原先自由座車廂全部改為對號座販售，讓不少民眾擔心搶不到票返鄉過年。對此，一名北漂民眾表示，高鐵票開賣當日沒搶到票，3天後再度點開購票系統依舊沒有空位，最後他直接更改「1選項」，沒想到竟讓他成功買到返鄉車票，驚訝直呼「一堆時間慢慢選，而且看起來根本沒人跟我搶！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，因為高鐵取消自由座，改全面販售對號座，但台北站一直沒有顯示剩餘票，原以為3天後還會有尚未結帳的空位釋出，結果仍是一位難求，心想「可能這次高鐵都強迫大家要馬上付錢，因此3天大法可能沒用了」。

然而就在他準備放棄之餘，靈機一動改搜起點為南港站的車票，沒想到卻見整排座位全空，忍不住興奮直呼「看起來根本沒人跟我搶，可以慢慢點、慢慢填、慢慢選」。

對此，原PO不禁納悶，「假設『南港站到XX站』 有位子，那不就代表『台北站到XX站』會有位子，為什麼系統卻顯示沒有位子呢 ?」

貼文一出隨即引發網友熱議，紛紛留言回應「會配票啊」、「配票，都給台北買完了，那南港就不用開了」；不過也有人表示「防疫期間，限定同站進入人數錯了嗎」、「你講的合理啊，有可能真的是系統問題」。

高鐵公司提醒，2月1日起高鐵車廂內禁飲食，也暫停推車販售，商務車廂暫不供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心各1份及瓶裝水；旅客若要喝水、服藥、哺乳等，需保持社交距離，飲食完畢也要儘速戴回口罩。