現代人標新立異，刺青、穿鼻環、打耳洞早已見怪不怪，不過向來以誇張、瘋狂的行事作風受到粉絲喜愛的美國饒舌歌手「小烏茲弗特」（Lil Uzi Vert），這次竟然直接將一顆價值2400萬美元（新台幣6.7億）的粉鑽「鑲進額頭」，猶如漫威漫畫中的超級英雄「幻視」真人版，引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的小烏茲弗特上月30日就曾在推特預告自己將把鑽石鑲入額頭，且自2017年就持續向珠寶供應商艾連特（Eliantte & Co）付錢購買這顆10至11克拉的粉鑽，「那是我第一次看到純正的天然粉色鑽石」，他強調，這顆粉鑽的價值比自己所擁有的豪宅、名車加起來還要貴，最後更打趣笑說「現在我的臉上有很多個M（百萬）了」。

小烏茲弗特隨後在本月3日的限時動態上，以「美麗是痛苦的」（Beauty is pain）作為標題，大方展示自己的最新「配件」，並講述如何將這顆碩大的鑽石「鑲進額頭」的過程。

不過就有網友發現，這顆鑽石似乎沒有對準額頭中央，他則解釋，現在額頭內有個條狀固定物，但因為粉鑽剛鑲進去沒多久，傷口還是腫脹的，只要消腫後，條狀物就會變短，粉鑽也會因此而固定住，過程中，小烏茲弗特還不斷戳弄鑽石，顯示它仍未固定。

不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「真人版幻視？」、「不怕被搶劫嗎」、「他以為他自己是二郎神嗎」、「要好拆，不然被搶的時候，死的跟幻視一樣的慘」、「太詭異了」。