愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，世間對其評價多半是懦弱無能，甚至是賣國求榮。不過身為帝王的他，儘管沒有實權，但依舊享有尊貴的待遇，除了身著華服還吃著山珍海味，只是他飯前卻有一道必吃的「開胃菜」，經常讓一旁的宮女害羞迴避。

儘管溥儀2歲便登基，但畢竟還是孩子，沒有實權，加上隆裕太后不准溥儀的生母蘇完瓜爾佳氏隨便進宮探視，在勾心鬥角的深宮中，唯一能夠安撫溥儀的便是從小就帶著他的乳母王焦氏，溥儀也把她當做自己的母親，對她的話言聽計從。

不過溥儀有一個習慣，在其自傳《我的前半生》曾提過，因為斷奶晚，9歲還要吃奶，乳娘王焦氏寵愛他，便放任他，每次餐前都吵著要吃奶，眾人拿他沒轍，只有乳娘出現才不哭不鬧，就這樣，王焦氏的乳汁漸漸成了溥儀的開胃菜，每餐之前不吃上幾口總感覺少了點什麼，吃什麼都沒有味道。

溥儀見到乳娘便急著撲上前吃奶的舉動，常常讓宮女們害羞得不敢直視，只能默默迴避，待溥儀「開胃」後才會端上飯菜。這件事很快就傳到隆裕太后耳裡，宮中奴僕也傳得沸沸揚揚，擔心有損皇家威儀體統，最後便找機會將王焦氏趕出皇宮。

不過直到溥儀長大成人，他還是堅持每天飲用母乳，最後更命令下人去各地購置母乳存放家中，作為每次飯前的開胃菜。

外界認為，溥儀之所以對於母乳如此執著，跟他從小缺乏母親關愛有關，即便到了生命最後，也一直惦念著母乳。

溥儀在自傳中也提到了自己那麼大還喝母乳的真正原因，他說，「只有在乳娘的懷裡，才能感到一絲的人性，而自己9歲之後，就再也沒有人性了」。簡短一句話，展現了溥儀巨大的悲哀。