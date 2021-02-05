哈士奇憨頭憨腦的蠢萌形象深植人心，因為經常做出「異於常狗」的舉動，又被叫「二哈」，國外一名飼主養了兩隻哈士奇，這天他只看見一隻棕色哈士奇躺在院子裡爽曬日光浴，唯獨灰色哈士奇不見蹤影，正當他探頭查看之際，竟看到一隻「土撥二哈」從地面鑽出來，無厘頭的行徑讓網友全笑翻了，直呼「血統正確！」

抖音用戶「@santiagovidalesco」日前大方分享了家中哈士奇的奇葩事蹟，畫面中可見，一隻棕色哈士奇當時正躺在院子的草地上悠哉的曬著太陽，一切看起來既和諧又美好，沒想到下一秒這份寧靜瞬間被破壞殆盡，一顆灰色狗頭突然從地道鑽出來打招呼。

只見灰色哈士奇不斷左右擺動自己偌大的身軀，費了九牛二虎之力才得以從地道脫身，而牠自以為是土撥鼠，穿梭地道「逃家」的無厘頭行徑，讓狗同伴瞬間看傻眼，卻又無可奈何。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「莫非混到土撥鼠？怎麼那麼會鑽洞」、「笑死了，牠在裡面幹嘛啦？」、「血統正確」、「不愧是二哈，這血統很純」、「房子的地基真讓人擔憂」。

哈士奇是北方地區雪橇型狗的總稱，牠們精力充沛，行動敏捷，通常擁有厚重的雙層皮毛，不過值得注意的是，哈士奇不適合養在氣候濕熱的地區，在台灣飼養，也需要特別注意掉毛問題及皮膚病問題，除了定期清潔外，洗完一定要吹乾毛髮，避免黴菌性皮膚炎。

此外，與其他中大型犬一樣，哈士奇也會有髖關節發育不良的問題；再者，哈士奇還容易患上擴大性心肌病、胃扭轉、骨軟骨炎等疾病，飼主平時就要格外觀察其行動力是否有異常。