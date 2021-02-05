泰國一名37歲漁夫上月27日和家人相偕到海邊撿貝殼，沒想到其中一枚海螺殼竟然掉出一顆罕見的橘色珍珠，如今消息傳開，吸引3位富豪競標，最高開價25萬英鎊（約新台幣955萬）。

根據《每日郵報》報導，37歲漁夫尼佑姆德查（Hatchai Niyomdecha）日前和60歲的父親以及35歲的弟弟前往海邊撿貝殼，意外看見一個被海浪沖上岸的廢棄浮標，表面附著許多貝類，當中有三枚海螺，於是就順手將它帶回家。沒想到父親在清洗過程中，意外看見其中一枚海螺竟然掉出一顆罕見的橘色珍珠。

事實上，珍珠一般是長在貝類身上，但這顆罕見的「Melo」橘色珍珠卻是出現在海螺裡，且重達7.68公克，外觀渾圓飽滿，其中暈染著些許乳白色，十分稀有。再加上，這類珍珠無法透過人工養殖生產，且從海螺中發現的機率僅幾千分之一，成珠率相當低，拍賣會上也較少見其芳蹤，全世界僅有300顆左右。

消息傳開後，有兩名泰國富商分別開價2.5萬英鎊（約新台幣95萬）和12.5萬英鎊（約新台幣480萬元）想購買，但都遭到漁夫一家人婉拒，直到一名大陸富商開價25萬英鎊（約新台幣955萬元）才讓尼佑姆德查願意割愛。

目前這位大陸富商計畫下周前往泰國，親眼鑑定這枚橘色珍珠的真偽，不過期間還要經過2週的隔離檢疫，才能確定是否成交。

世界上最頂級珍貴的珍珠，非Melo（美樂珠）莫屬，它出自美樂海螺，有著如陶瓷般的晶亮光澤，顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃色，其中以接近成熟木瓜的橙色最為珍貴，因為美樂珠僅能仰賴自然採收，無法人工養殖，且從海螺中發現的機率僅幾千分之一，數量極其稀少，拍賣市場也不常見，因此每每都能拍出令人咋舌的天價；2007年香港佳士得拍賣會1顆91.29克拉的美樂珠，落槌價為12.5萬美金（約新台幣400萬元）。