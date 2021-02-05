印度卡纳塔卡邦一名住戶，日前發現自家廁所裡，竟出現一隻豹與流浪狗，由於擔心豹恐會傷人，因此趕緊鎖上廁所門，專業人員抵達現場處理，發現牠們至少共處7小時，但神奇的是，流浪狗竟未被吃掉，和平與豹共享空間，也讓當地居民驚呼連連。
綜合印媒報導，南卡納達縣卡達巴(Kadaba)的Bilinele村，週三一隻豹疑似因緊追白色流浪狗，一路追趕進附近居民的廁所，住戶賈亞拉克希米(Jayaalakshmi)早上7點欲上廁所時，發現廁所門口竟出現豹的尾巴，驚覺不對勁。
由於擔心豹出來後，恐會造成居民恐慌與傷害，賈亞拉克希米隨即將廁所門鎖住，並通報森林管理員，之後才發現廁所內竟還有一隻流浪狗。影片中可見，流浪狗與豹各自窩在角落，中間僅隔著一個馬桶，雙方並沒有任何互動。
森林管理員Raghavendra抵達後提到，牠們呈現對峙關係，廁所寬3英尺、長4英尺，且高度僅4.5英尺，空間其實並不大，期間他們試圖拆除屋頂，並放上2層網子，但並未固定好，豹竟趁機脫逃，「對於一隻重100公斤的豹來說，逃脫並不是不可能的」。
森林副管理員表示，豹與流浪狗至少共處7小時，沒想到狗竟能平安無事，令人非常吃驚。而這一隻豹不到5歲，體重約80至100公斤，之後跑進森林中，所幸並未傷害到房子內的任何人，不過當地居民對於森林管理員未成功將豹抓住，感到非常不滿。
文章來源：indiatimes
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