好兇的松鼠啊！英國一隻灰松鼠回到家後，發現巢穴竟被一隻貓頭鷹霸佔，讓牠感到相當氣憤，原以為松鼠不會做出反擊，豈料松鼠也不是好惹的角色，下一秒牠竟將貓頭鷹踹出巢穴，只見貓頭鷹還一臉困惑的被飛踢，畫面逗得4萬名網友哈哈大笑。

松鼠回家發現家被林鴞霸佔，氣得直接把對方踹出樹洞，畫面非常有趣。(影片來源/youtube/Robert E Fuller)

影片中可見，當時一隻灰松鼠(grey squirrel)鑽進樹洞，隨後洞口便出現一隻灰林鴞(tawny owl)，站在洞口似乎沒有要離開的意思，沒想到幾秒鐘後，牠似乎被嚇到，之後便摔了出去，身後則出現松鼠，彷彿是牠將闖空門的灰林鴞踹出去，站在洞口警告灰林鴞不准再上來。

英國野生動物畫家羅伯特(Robert E Fuller)在2018年，拍下這一幕有趣的畫面，透露其實這2隻動物已開戰數星期，松鼠平時晚上會回窩睡覺，早上便會離開覓食，而灰林鴞發現樹洞沒主人，早上便會趁機進洞裡休息，霸佔這一個樹洞，沒想到當時松鼠提早回家，雙方正好狹路相逢。

而松鼠回家後，發現家被闖空門後，氣得將灰林鴞踢出門，讓不少網友驚呼「原來松鼠這麼歹啊！」。而羅伯特為了觀察野生動物的生態，並作為作畫的細節與靈感，因此長期架設生態攝影機，而這一段影片雖是2年前拍攝的，但由於畫面非常有趣，近日又被轉發討論，而羅伯特經常觀察穀倉貓頭鷹、白鼬及灰林鴞等野生動物，youtube頻道擁有16萬粉絲。