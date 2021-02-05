大陸瀋陽于洪區一處磚廠，1958年工人在進行取土作業時，意外發現了青銅器墓葬，隨即通報相關單位，而考古學家進行挖掘後，發現墓群的隨葬品非常豐富，其中還有3把青銅短劍，做工都極為精緻，也讓專家驚呼連連，該墓葬也成為當地珍貴文化遺產。

綜合陸媒報導，于洪區南區距渾河3公里處，原屬於鄭家窪子村，早期是一片沼澤地，當地一處磚廠在取土時，發現了青銅器墓葬，開挖至1965年，一共出土16座墓葬，並分為南北兩區，北區為12座小型墓葬，南區則為2座大型墓葬。

其中最典型的為6512號墓葬，出土的隨葬品共42種、797件，是距今2600年的棺槨，其木材細節清晰可見，而在考古期間，還陸續發現3把青銅短劍，其中2把位於墓主頭頂，為帶有劍鞘的青銅短劍，另外一把則位於墓主腰間，帶有七連環配飾。

透過七連環配飾可見，春秋末期青銅器鑄造的工藝，也反映出墓主的身分與地位，不僅配有青銅短劍，還有車馬用具及珍貴的綠松石頂飾，推測墓主是約50、60歲的男性，在當時屬貴族，相貌扁平還有短又高的顱型，是西伯利亞與遠東蒙古人種結合的外貌特徵，但由於墓中並未發現墓誌等記載墓主身份的文字，因此目前真實身分仍成謎。

而此墓葬群是東北系青銅短劍中規模最大，也是隨葬品最多的，此墓群也被命名為「瀋陽鄭家窪子青銅短劍墓」，雖然隨葬品的青銅短劍等是東北亞地區常見的遺物，但仍具其獨特性，此發現不僅顯現出瀋陽地區青銅文化最高發展水準，也代表瀋陽地區古時的頂峰年代，更是非常珍貴的文化遺產。