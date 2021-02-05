這一隻貓是企鵝吧！國外有一名飼主，養了一隻賓士貓，但有趣的是，牠與普通的貓完全不同，不用四隻腳站著，而是喜歡用雙腿站立，而前肢則自然的放在胸前，加上牠身材微胖，遠遠看就像是一隻企鵝。

飼主養了一隻賓士貓，並取名為佩吉(Peggy)，但神奇的是，牠總是喜歡站著，而且與普通貓不同，牠特別愛用兩腳站立，主人透露，6年前他將佩吉領養回家，而當時牠已經是成年貓，因此具體年齡並不清楚，推估應該是8至10歲左右，而佩吉一到新家後，就喜歡用雙腳站立，因此主人也不知道牠是從哪裡學來的。

主人也為佩吉創立IG與抖音帳號，分享愛貓的趣事，由於牠總是用兩腳站立，加上牠黑白相間的毛色，以及圓滾滾的肚子，看起來就像是一隻企鵝，因此為其帳號取為Peggy The Penguin Kitty，不少網友也非常喜歡牠，擁有8萬多名粉絲，日前主人還拍到，牠聽著音樂抖肩的影片，也讓網友笑翻。

而佩吉除了站姿特殊之外，平時牠就與一般貓咪沒兩樣，吃完早餐後，牠便會站在窗邊看小鳥飛，或是躺在陽台曬太陽，有時中餐吃飽後，牠就會鑽到聖誕樹底下倒頭大睡，不過由於佩吉身材實在是有點太胖，主人擔心牠的健康，近期也準備安排牠減重。

不少網友被佩吉萌翻，紛紛表示「牠上輩子應該是企鵝」、「披著貓咪皮的企鵝啊」、「牠的底盤看起來很穩喔！」、「遠遠看，我還以為牠穿著運動夾克」、「別騙我，這一隻根本是企鵝吧」。