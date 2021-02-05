泰國女孩蘇帕患有先天性遺傳多毛症，導致她全身長滿體毛，就連臉也被毛覆蓋，因此也被外界稱為「狼人女孩」，求學階段更被同學取笑是「猴臉」，不過蘇帕個性非常樂觀，並沒有因外表的特殊，而選擇封閉自己，甚至還結交到好友，近日她也遇到心愛的同性伴侶，更為其剃去臉上的毛髮，真面目曝光後，也讓網友驚呼。

蘇帕在10年前，被金氏世界紀錄列為「全世界最多毛的女孩」，媒體也爭相採訪她。(影片來源/youtube/truly)

綜合外媒報導，蘇帕(Supatra Sasuphan)因患先天性遺傳多毛症(hypertrichosis)，此為一種基因突變，導致全身毛髮生長過度的罕見疾病，俗稱「狼人症候群」，而患者身體狀況與普通人無差異，智力發育也都正常，從中古世紀紀錄以來，只有50名患者，第一個病例是在16世紀發現。

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而蘇帕學生時期，就因外貌而常被同儕取笑，但父母並未拋棄她，仍非常疼愛蘇帕，但多數人對於特殊外貌仍難以接受，甚至認為她的父母恐遭報應，才會導致孩子患病，但蘇帕對於嘲弄，也漸漸改變自己的心態，認為自己只是毛髮比別人多，為何要遭人嘲笑，樂觀的她也漸漸在學校結識好友，更在2011年被金氏世界紀錄列為「全世界最多毛的女孩」。

It is not an attitude; it is the way I am🙂 由 Supattra Sasupan 發佈於 2020年8月2日 星期日

蘇帕與同齡孩子一樣，喜歡游泳、聽音樂，她也努力不讓課業受怪病影響，更夢想成為一名醫生，治癒更多人。而在她17歲時，也遇到首次讓她動心的男孩，甚至為對方剃去臉上的毛髮，露出真面目，時時帶著笑容的她，模樣非常陽光，不過兩人最終仍以分手收場，不過近日她也分享喜悅，指她與同性伴侶交往4個月，生活過得很快樂，也讓不少人為她感到開心。