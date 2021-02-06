清朝是古代封建史上最後一個朝代，許多宮廷劇都是以清朝的時空背景進行拍攝，其中我們經常在劇中看見，大臣們覲見皇帝時，都會先拍打兩邊袖子，究竟背後有何含意？事實上，這個小動作大有玄機，要是忘了做，恐怕惹禍上身！

由於清朝是由滿族建立起來的，滿族人塞外狩獵時，基於方便都會穿著寬大的衣服，而覲見皇帝時就會將袖口束在一起，也因為袖子寬大，看起來就像馬蹄一樣，又叫馬蹄袖，滿語叫「哇哈」，源於明朝的箭袖，無論是彎弓射箭，還是抖韁馳騁，都能起到保護手部不被凍壞的作用。

滿人入關後，雖然日子過得錦衣玉食，很少再去騎馬打獵，但這種服飾被保留下來，有雖做官治國，也不敢忘本之意。

至於清朝大臣們覲見皇帝時，為何總要拍打幾下袖子，其實背後暗藏3大含意：

首先是「防止刺殺」，古代人一般都會將東西放在袖口，加上大臣離皇帝比較近，有行刺的可能，為了證明自己沒有攜帶凶器刺殺皇帝之疑，就會拍打袖口，證明沒有私藏武器。

其次是「除去灰塵」，出於對皇帝的尊重，大臣們藉著拍打袖子清理衣服上的灰塵，表示對皇帝的尊敬。

最後有表示清廉之意，古代有「兩袖清風」的說法，面聖時，除了拍打袖子可以證明自己的清白，甩袖子則能表明自己兩袖清風、不貪贓枉法。