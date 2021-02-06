國立陽明大學與交通大學合併為「國立陽明交通大學」，1日在台北及新竹校區分別揭牌，不過就有網友不禁好奇，明明陽明大學在尚未併校之前分數也很高，醫學系甚至只輸台大，卻並非大家所熟知的「台清交成」4校之一？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為啥舊陽明大學沒有被列在4大？」為題，PO文指出，大家所熟知的4大，無非是台大、清大、交大和成大，頂多再加上政大，再來就是中字輩的大學，讓他不禁納悶，為何同樣都是國立且分數也相當高的陽明卻不在列，「陽明併校以前分數也超高，醫學系甚至只輸台大，為啥4大裡面沒有它的位置？是因為科系只有醫藥類嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「科系太偏，北醫也不差啊」、「科系太少，以前還叫陽明醫學院，不是大學」、「陽明就強一個醫學院而已啊」、「醫學為主的大學通常會分開討論」、「根本不用比啦！醫學院哪有在理什麼4校，有醫學院就夠厲害了，以前清交想設都設不到」。

不過也有內行人表示，「因為4大是用文法理工排的」、「以前大學跟學院是不一樣的等級，大學要有好幾個學院，陽明、中山、台北醫學院都是學院等級而已」、「清交開不了醫學院是醫學系的管制，輔大能開是因為梵帝崗的外交壓力，不是因為輔大比清交有資格」。