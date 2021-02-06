俗話說的好，酒越久越醇香，自古以來，無論是文人墨客或是俠士武者，對於美酒總是情有獨鍾、愛不釋手，因此不少人對老酒特別感興趣。那麼千年古墓中的酒味道又是如何呢？過去還真有考古專家嚐了一口古墓中的千年佳釀，卻只淡淡說了2字評價。

要想探索古文明，除了查閱史書之外，古物的考察必不可少，而大部分的古代文物幾乎都是由古墓出土，1974年5月，大陸遼寧省瀋陽市發現一座千年古墓，當地博物館便召集一批考古專家前往勘察，墓穴中有各式各樣的瓷器，牆上還有壁畫，其中一對白瓷壺引起了考古專家馮永謙的注意，他搖晃瓶身後發現其中一個壺子裡裝著滿滿的液體，興奮大喊「這裡面好像是酒啊！」

畢竟古人墓葬應該不會將水當作陪葬物，因此眾人大膽假設這應該是酒，接著馮永謙小心翼翼的打開壺蓋，發現裡面的液體清澈，於是將鼻子湊近壺口，卻沒有聞到任何酒精氣味。

正當大家束手無策又滿腹疑問之際，有人建議何不嚐一嚐，馮永謙本就好奇，便乾脆從壺中倒出少量液體置於掌心，用食指輕蘸後，放在嘴裡嚐了一口，細細品味其中滋味。

此時眾人的目光緊盯在馮永謙身上，畢竟酒越久越醇香，大家都好奇這千年佳釀的滋味是不是味道特別好？只見馮永謙神色複雜的說了「沒味」2個字，讓眾人大失所望，並紛紛用手指輕蘸，果真沒有一絲酒氣。

後來考古專家將白瓷壺連同裡面的液體帶回檢測，證實裡面確實含有少量的乙醇，推測古墓中的酒是因為存放了千百年的歷史，酒精才會漸漸揮發殆盡，這也剛好說明，古代酒精濃度並不高，加上釀酒技術和時代因素的限制，「酒越久越醇」這個說法也不一定對。

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