「螳螂捕蟬，黃雀在後」的情節真實上演！紐西蘭一名18歲少年，日前到海邊捕魚，正當他用魚槍刺中一條鯖魚後，卻萬萬沒想到突然有一隻鯊魚馬上撞上來攻擊，一口咬走他手上的鯖魚，少年也因此在海裡拖行了20公尺，驚悚畫面全被記錄下來。

根據《每日郵報》報導，18歲少年威爾森（Jahmon Wilson），日前到尼爾森地區（Nelson）的外海捕魚，打算捕捉一種在當地頗為知名的鯖魚「大耳馬鮫」（kingfish），正當他使用魚槍成功捕獲一條鯖魚後，隨即聽到其他捕魚者警告他，說有一頭短尾真鯊（Bronze whaler shark）快速朝著他的方向游過來。

威爾森回憶當時的情況，表示一開始他確實感受到一股力量，原以為是鯖魚死後的反射神經作用，「但後來發現，竟然有一隻鯊魚正在攻擊我，我手上的鯖魚被牠搶走了，身邊也濺起大量的白色水花。」

但威爾森認為，鯊魚應該只是想要搶奪他捕到的鯖魚，萬幸的是，鯊魚直接一口咬住的是魚，而不是他的手臂，否則後果不堪設想。

威爾森接著提到，鯊魚攻擊的瞬間，鯖魚身上還插著自己的魚槍，因此當鯊魚咬住鯖魚後，他隨即被鯊魚快速遊走所產生的巨大力量給整整拖行了20公尺，直到威爾森砍斷魚線才脫險。

這段驚險的過程全被一名水中攝影師給捕捉下來，他坦言，當下看見威爾森被攻擊時，心中已經做好了最壞的打算，幸好鯊魚沒再進一步攻擊威爾森。