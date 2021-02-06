緬甸軍方1日發動政變，迅速逮捕總統溫敏、國務資政翁山蘇姬在內的多名執政黨高層，各界輿論持續發酵。不過當地一名女子，事發當天上午正在國會附近拍攝健康操影片，意外拍到身後大量軍用卡車集結的震撼畫面，影片曝光後隨即在網路上爆紅，並被多家外媒轉載。

這位名叫慶寧偉（Khing Hnin Wai，音譯）的健身教練，家住緬甸首都奈比多（Naypyitaw），事發當天她正在國會大廈附近的一處環狀交叉路口拍攝街頭教學影片，只見她紮起馬尾，穿著健身服裝、戴著口罩，伴隨著音樂節奏舞動身軀，身後的馬路稍嫌空蕩冷清，並設有護欄。

不過值得注意的是，影片開始後不久，慶寧偉身後漸漸集結了多輛閃著燈號的軍用卡車和黑色車輛，朝著管制區前進，並駛向國會大廈。但慶寧偉絲毫沒有發現異樣，持續對著鏡頭賣力跳舞，直到政變消息傳出，這段影片瞬間在網路上爆紅。

慶寧偉提到，在首都街頭看見軍事車輛並不奇怪，當下她只是單純的在錄製教學影片，儘管意識到背後「有事情正在發生」，但沒有多留意；再者，她過去也經常在同一個地點拍攝跳舞畫面，且時間已經長達11個月，不是為了想紅才後製影片，同時分享先前的跳舞畫面，強調一切純屬巧合。

不過對於網友指出，她跳舞的背景音樂是一首名叫「Ampun Bang Jago」的印尼語歌曲，通常用來嘲諷傲慢的軍事領導人，認為她別有居心，但慶寧偉堅決否認，強調自己並非存心冒犯，「我貼出影片只因我在放鬆，專心做自己的事」。