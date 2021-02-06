對於狗而言，主人就是全世界，若飼主不幸喪命，牠們也會守在身邊。美國北加州近日遭暴風雪侵襲，一處森林的雪地裡，發現一名男性屍體，而身上還趴著一條狗，員警進一步了解，得知這一條狗是死者的愛犬，主人2日前因失溫過世，愛犬竟不願離開，甚至試圖用體溫救活對方。

愛犬「寶貝」不知道主人已喪命，不斷用體溫幫他取暖，讓人看得非常不捨。(影片來源/youtube/CBS Sacramento)

綜合外媒報導，暴風雪侵襲福雷斯特希爾(Foresthill)附近，一夜積雪厚達60公分，導致車輛無法通過，69歲居民德松(David Deshon)期間不幸失蹤，家人趕緊通報警方，在兩天後才發現其轎車，最終於距離鄰居家100碼的雪地裡發現德松，但他早已因失溫過世，而其身上還趴著一條狗。

德松的女兒肖娜(Shona)表示，父親身上的狗是他們飼養的「寶貝(Baby)」，推測當時爸爸開車返家途中，期間被大雪困住，因此他改以徒步回家，沒想到期間竟不小心迷路，最終不幸遇難凍死。警方也表示，當時發現德松時，狗窩在主人胸口，似乎在幫他保暖，而且警覺性非常高，不願意讓人靠近。

警方最終只好聯絡認識狗的鄰居幫忙，才得以將狗拉開，員警也感傷的表示，「他不是一個人孤單的死去」，而德松另一隻狗巴迪(Buddy)，之後在鄰居家被發現。肖娜提到，他們會好好照顧寶貝，因為牠是父親的遺物，「牠現在是我父親的一部分」。

不過由於暴風雪摧毀他們家的圍欄，導致肖娜難以同時照顧兩條狗，因此無法將巴迪接回家照顧。巴迪目前在動物服務機構Placer County Animal Services接受治療，待牠康復後，便會開放領養，肖娜希望巴迪能被善心人士收養，未來也期望可以與新主人取得聯繫，不時去探訪牠，因為巴迪曾是父親生前最好的朋友。