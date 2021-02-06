大陸一名攝影師在2年前，至山西稷山縣三交村進行拍攝，期間於一個廢棄窯洞，發現了精美的佛教壁畫，而且內容非常豐富，隨即通報相關單位，經考古人員初步判定，此為明代壁畫，不過窯洞裡為何會出現壁畫，進一步研究得知，原來此處原址上曾是一座寺廟。

根據《梨視頻》報導，山西稷山縣三交村有4個廢棄窯洞，但詭異的是，唯獨其中一個窯洞裡出現佛教相關的壁畫，不僅人物清晰可見，甚至還有佛像、動物、花草等圖案，並用線條勾勒，顏色也非常豐富且鮮豔，出現在廢棄窯洞裡，非常不尋常。

整個窯洞內東西兩側牆壁上都繪有壁畫，圖案呈現對稱，而窯壁頂部的圖示，畫有龍鳳呈祥，還有對稱的牡丹與蓮花。當地居民楊翠平表示，過去經常在窯洞附近幹活，以前曾有土坍塌下來，導致窯洞被埋住，之後有人提議將窯洞挖開，壁畫才得以重現。

稷山縣文化局工作人員表示，2019年8月初，一名攝影師至當地拍攝，沒想到意外發現壁畫，隨即便通知他們至現場探勘，初步判定壁畫為明代繪製，原本上方是寺廟遺址，豈料日後發生地震，因此就被埋住，之後又被雨水長期沖刷，壁畫也因此顯露出來。

不過居民楊翠平表示，窯洞再度被開挖出來，內部的壁畫已有毀損現象，但如今仍未受到妥善保護，擔心日後毀損狀況會更加嚴重，他們只能盡可能不讓人碰觸。而山西省南部的稷山縣，在歷史上是佛教文化繁盛地，當地文博專家普查期間，曾於稷山縣青龍寺發現佛教大藏經系統中，一部相當重要的藏經《永樂南藏》。