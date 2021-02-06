國外有一名飼主在2007年，於北卡羅來納州一間寵物店買狗，豈料小狗養了8個月後，他才發現不對勁，愛犬竟越長越大隻，尺寸大到超乎想像，他根本難以飼養，最終透過朋友向相關單位聯繫，並將狗棄養在收容所後消失，而獸醫師對狗進行基因分析，發現牠驚人身世，原來牠竟有灰狼的基因。

飼主在北卡羅來納州一間寵物店，購買一隻小狗回家，豈料養了8個月後，他意識到這一隻狗非比尋常，牠的身形異常的大，由於飼主難以飼養如此大型的狗，最終將其拋棄在收容所，導致狗差點被安樂死，所幸牠之後被輾轉至佛州動保機構「Shy Wolf Sanctuary」收養，並取名為Yuki。

Yuki重達120磅(約54公斤)、高5英尺(約1.5公尺)，身形巨大且看起來像狼，因此保護區志工艾倫(Brittany Allen)上傳他們的合照時，迅速在網路上引發討論，照片中Yuki的體型看似比成年人大2倍，因此有人認為照片有修過，不過當時她也澄清，主要是角度的關係，Yuki才會看起來更巨大，但絕對沒有修圖。

We have some very sad news to share about our beloved wolfdog, Yuki.

He was loved by millions all over the world🖤 #rip #RestInPeaceYuki #wolfdog #weloveyou pic.twitter.com/fnZSAHhi1f — Shy Wolf Sanctuary (@ShyWolfSanct) November 12, 2020

Yuki外型像狼，但卻意外的親人，2018年獸醫師為其進行DNA檢測，發現牠有87.5%的灰狼基因、8.6%的哈士奇基因，還有3.9%的德國牧羊犬基因，這也是為何牠會如此巨大的原因，不過Yuki在2019年確診末期血癌，直到去年年底不敵病魔過世，享年13歲，而牠的一生都在「Shy Wolf Sanctuary」度過，也擁有一票粉絲，不少網友紛紛至收容所官網表達悼念。