驚見百隻老鼠集體過馬路！澳洲東部鄉間近日出現鼠群事件，有民眾深夜目擊，街道出現上百隻老鼠亂竄，畫面讓人看了寒毛直豎，而當地市長透露，暴走鼠群入侵民宅，甚至會威脅到莊稼，想要徹底解決牠們並不容易，農民也擔心未來生計恐受到影響。

當地居民佩蒂(Danny Petty)日前經過卡姆拜錢斯(Come By Chance)，與新南威爾斯州北部皮利伽(Pilliga)間的耕種區域，發現馬路出現上百隻老鼠亂竄，不僅如此，維多利亞、昆士蘭與南澳省都出現鼠患，新省的沃倫(Warren)與沃蓋特Walgett)也有拍到類似狀況。

庫南布爾(Coonamble)市長卡拉諾(Al Karanouh)對此表示，目前不清楚這些老鼠從何而來，數量非常的多，牠們可能會入侵附近居民的住家，甚至啃咬當地農作物，但老鼠善於躲藏且很會生，根本難以徹底除掉，「只能等牠們死後，氣味傳出來才會發現，但牠們會吃掉住戶的所有物品，甚至留下排泄物」。

而澳洲聯邦科學工業研究組織(CSIRO)研究員亨利(Steve Henry)透露，由於去年降雨與豐收的因素，提供老鼠良好的繁殖環境，且老鼠6周後便會開始繁殖，19至20天就會生出一窩，而每一窩數量多達10隻，甚至可能更多，而幼鼠出生後，成年老鼠又會再準備受孕，增長率非常恐怖。

亨利認為，有些農民在鼠疫擴大前，就已收割完畢，非常的幸運，但到了秋季，老鼠可能還會繼續繁殖，甚至影響整個冬季，這也將威脅下一批農作物，而目前期盼卡拉諾能下起大雨，使老鼠淹死於牠們的巢穴中，此外，老鼠若繁殖過快，在食物不夠吃的狀況下，牠們也可能會自相殘殺，數量也會因此快速下降。