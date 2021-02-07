最近一張雪地照在社交平台上瘋傳，有人認為照片裡是一隻可愛的黑狗，另外一派人則看到一個背著背包的人跑進樹林中，引起兩派網友論戰，對此心理學家也解釋，其實人們從照片上看到的景象，可以反映出他們真實的心理狀態。

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X — nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021

這張「錯視照」最近在網路上瘋傳，照片上的畫面是某處雪地，中間有一個黑色的形體，有不少人都把它看作是一名身穿黑衣、背背包、走向森林裡的人，但也有人看到的是一隻可愛的黑色貴賓狗迎面而來。

事實上，這張照片真正的主角正是黑色貴賓狗，但在「人派」的網友眼中，貴賓狗的尾巴就像是背對鏡頭的人頭、腳是四肢、狗頭則容易被看成人背著的背包。

許多網友都表示自己需要重複查看或換個角度，才有辦法看出貴賓狗的模樣，甚至還有人始終都只看到男子走進樹林的畫面，「我必須摘下眼鏡才能看清楚」、「我得盯著照片看好一會兒」、「這是一個穿著外套、戴著帽子的人跑進樹林，從步伐就能看出來」；但也有人反駁，「這太荒謬了，大部分的人都只看得到狗」。

根據《太陽報》報導，英國環境心理學家兼健康顧問錢伯斯（Lee Chambers）透露，目光聚焦的部分會影響對圖片的感知，所以每個人從照片中看到的景象其實可以反映出他們當下的心理狀態。

錢伯斯指出，「如果你正處於焦慮狀態，就比較會以威脅性的角度觀看照片，因此更容易看見跑向樹林的人」，他進一步解釋，如果性格比較悲觀或不容易信任他人，就更可能看見物體逐漸遠離，而不是靠近。

但若是處在冷靜且有自信的狀態下，就比較容易看見狗朝鏡頭跑來的畫面，「如果你是一個樂觀的人，就更可能看見東西進入你的生活，並看見小狗、接受四周環繞牠的雪景」。