親眼目睹蟒蛇的進食現場真的非常嚇人！澳洲一名女子日前在自家後院看見一條蟒蛇倒掛在樹上，用身體緊緊纏繞著鴿子，等到牠窒息後才張開大嘴生吞下肚，驚悚的場面讓不少網友都被嚇壞了，然而當蟒蛇第二次出擊時，卻出現了意料之外的發展！

蟒蛇先用身體緊緊纏住鴿子的身體，等到牠窒息死亡後才張嘴享用。(影片來源/Facebook/Joanne McCulkin)

根據《每日郵報》報導，喬安納（Joanne McCulkin）居住在昆士蘭州金皮區的某個鄉村，當時她和丈夫發現自家後院的灌木叢有些許動靜，好奇上前查看，結果竟看到一條蟒蛇爬上了樹，先是用身體緊緊纏繞住鴿子的身體，等到牠因窒息死亡後，才張開大嘴把牠生吞下肚。

喬安納透露，這是他們第一次看見這條蟒蛇，經過大致的測量後，牠的身長約2.2到2.3公尺左右，並且花了將近1小時的時間才把整隻鴿子都吞進身體裡。

喬安納也說，因為自己和丈夫從事導遊職業，都非常喜愛野生動植物，所以對於能親眼看見蟒蛇進食的場景感到相當興奮且著迷，她也很慶幸當時蟒蛇正忙著享用大餐，所以對她和丈夫在旁邊「觀賞」沒有反感的情緒。

但網友們顯然不覺得有趣，反而認為非常驚悚，紛紛留言：「所以你們打算搬家了嗎？」、「你們也太勇敢了吧！如果是我肯定會用光速逃離現場」、「很高興牠沒來我家後院」、「可憐的鴿子」、「照片很精采，但為鴿子感到難過」。

在事發5天後，喬安納也再次更新近況，她和丈夫又在後院看見這條蟒蛇的身影，並爬到樹上想要再抓隻鳥來吃，只不過這次小鳥們似乎記取上回的教訓，全都在牠抵達前飛走了，等到蟒蛇離開5分鐘後，這些鳥才又飛回樹上休息，神奇的景象讓喬安納覺得十分有趣。