真的是「九命怪貓」！日前烏克蘭一艘裝載糖果的貨船經歷3周的時間抵達以色列，沒想到負責卸貨的工作人員打開貨櫃時，卻驚見裡面有一隻「超萌偷渡客」流浪貓，牠靠著貨櫃裡的糖果充飢，奇蹟在跨越2000公里後存活下來。

在經過獸醫檢查後確認貓咪身體狀況並無大礙，目前已經交由航運公司經理收養。(影片來源/YouTube/Star Shine Shipping)

烏克蘭的星光航運公司（Star Shine Shipping LTD）日前在臉書分享這段神奇的故事，這隻流浪貓趁著人們不注意時，偷偷溜進了裝有糖果的貨櫃當中，就這樣意外受困在裡面3個禮拜的時間，當貨船越洋2000公里，順利抵達目的地以色列，負責卸貨的工作人員把貨櫃打開時，才終於發現牠的存在。

不過貓咪受困的貨櫃是密封的，在運輸的過程中牠根本無法取得食物來源和水源，因此他們根據貨櫃內混亂的現場來看，推測這隻貓咪應該是靠著吃糖果，和喝貨櫃邊緣產生的冷凝水來度過這段漫長的旅程，貓咪獲救後也馬上被送往獸醫診所檢查，身體狀況奇蹟似地並無大礙。

在經過一段隔離觀察期後，這隻來自烏克蘭的流浪貓也被星光航運公司經理亞歷山大（Олександра Вінника）收編，勇敢的冒險讓牠成功找到了溫暖的家，而牠驚人的求生能力與意志，讓不少網友都驚呆了，「多麼驚人的貓咪！還好牠有活下來」、「真不可思議，貓真的有9條生命！」、「貓咪出來以後會不會發現語言不通」，該公司的小編也驚嘆地說道：「令人難以置信，但這真的在現實中發生了」。