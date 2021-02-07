每到歲末年終，大部分的企業、公司都會舉辦尾牙活動，透過抽獎、玩遊戲等方式發放獎金。最近網路上流傳一段影片，一間火鍋店的老闆以玩遊戲的方式發獎金，沒想到一名洗碗阿姨竟幸運拿走最大獎40萬人民幣（約新台幣172萬），老闆看到後臉瞬間綠了。

綜合陸媒報導，大陸遼寧鞍山一間火鍋店的老闆以玩遊戲的方式，給店內的員工發放獎金，他在桌子邊按照距離放上由少到多的獎金，員工們只要滾動鐵罐，就可以拿走罐子停止處所擺放的獎金，其中最大獎就是最靠近掉落邊緣的40萬人民幣。

從影片裡可以看到，當時輪到一名洗碗阿姨進行挑戰，沒想到她一滾竟奇蹟地讓鐵罐在最後瞬間停了下來，成功拿走高額獎金，其餘員工見狀全都興奮大叫，阿姨也開心地立刻上前抱起桌上放著的好幾疊鈔票，只有老闆一個人坐在旁邊「強顏歡笑」，試圖用滑手機來緩解自己內心的崩潰。

影片曝光後立刻引起熱議，但也有網友質疑，老闆是否在結束後就將獎金收回，對此老闆本人親自留言澄清：「給了！這個必須辦」。

此外，隔天火鍋店老闆也上傳了另外一段影片，只見他身穿清潔工的服裝在打掃廚房，面對鏡頭時他則開玩笑說道：「這一年白幹了，省點錢」，更表示自己的伙食都不敢過於奢華，「今天都改吃麵條了」，逗趣又幽默的回應讓網友們都笑翻了。